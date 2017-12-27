"Дом-2": Ольга Бузова не оставляет в покое Рому Гриценко даже после сцены ревности
Российская ведущая и сольная исполнительница Ольга Бузова не желает оставлять в покое своего бывшего поклонника. После скандальной сцены ревности, которую устроила Бузова бывшему ухажеру Роману Гриценко, она продолжает проявлять к нему неординарное внимание.
Щекотливая ситуация в жизни телеведущей «Дом-2» произошла около 3 месяцев назад, когда за ней стал красиво ухаживать симпатичный участник проекта Роман Гриценко. Ольга Бузова не спешила отвечать взаимностью, на что кавалер отреагировал сменой интересов и стал набиваться в женихи к другой участнице программы «Дом-2» Елене Хроминой. По всему видно, этот поступок сильно задел чувства Бузовой, и она закатила серьезную драму со слезами.
Однако просто так оставлять это дело российская знаменитость не была намерена. Недавно по окончании очередного сольного выступления с композицией «Wi-fi» исполнительница Ольга Бузова спросила у Романа Гриценко, насколько понравилась ему эта песня. Вопрос получился двусмысленным, поскольку суть песни заключается в описании такого типа мужчин, которые отдают себя всем подряд. Поклонники и зрители «Дом-2» с восторгом оценили такой жест своей любимицы и засыпали положительными комментариями страницу Ольги Бузовой в Instagram.
Щекотливая ситуация в жизни телеведущей «Дом-2» произошла около 3 месяцев назад, когда за ней стал красиво ухаживать симпатичный участник проекта Роман Гриценко. Ольга Бузова не спешила отвечать взаимностью, на что кавалер отреагировал сменой интересов и стал набиваться в женихи к другой участнице программы «Дом-2» Елене Хроминой. По всему видно, этот поступок сильно задел чувства Бузовой, и она закатила серьезную драму со слезами.
Однако просто так оставлять это дело российская знаменитость не была намерена. Недавно по окончании очередного сольного выступления с композицией «Wi-fi» исполнительница Ольга Бузова спросила у Романа Гриценко, насколько понравилась ему эта песня. Вопрос получился двусмысленным, поскольку суть песни заключается в описании такого типа мужчин, которые отдают себя всем подряд. Поклонники и зрители «Дом-2» с восторгом оценили такой жест своей любимицы и засыпали положительными комментариями страницу Ольги Бузовой в Instagram.
Автор: Дягилев Михаил