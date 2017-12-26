В Казани из-за смерти пассажира экстренно совершил посадку самолёт
Самолёт Airbus 319-114, следовавший по авиамаршруту «Москва - Челябинск», совершил экстренную посадку в городе Казань. Причиной инцидента стала смерть одного из пассажиров на борту воздушного судна.
Пилот предупредил об экстренной посадке сотрудников авиакомпании. У аэропорта Казани самолёт уже поджидали медицинские работники, проинформированные о том, что на борту лайнера пассажиру стало плохо, и у него случился обморок. Однако на момент посадки самолёта человек уже был мёртв. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Красноярском крае на борту Boeing умер 3-месячный ребёнок.
Пилот предупредил об экстренной посадке сотрудников авиакомпании. У аэропорта Казани самолёт уже поджидали медицинские работники, проинформированные о том, что на борту лайнера пассажиру стало плохо, и у него случился обморок. Однако на момент посадки самолёта человек уже был мёртв. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Красноярском крае на борту Boeing умер 3-месячный ребёнок.
Автор: Воробьева Алина