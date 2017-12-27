Инсайдер: Qualcomm тестирует мощный Snapdragon 670
Роланд Куандт, известный инсайдер, сообщил о тестировании компанией Qualcomm нового процессора Snapdragon 670. Чипсет разработан для смартфонов среднего сегмента, обладающих мощными характеристиками.
В 2017 году подобные аппараты оснащались однокристальной системой Snapdragon 660, а предшествовала ей популярная Snapdragon 625. В скором времени их место должен занять высокопроизводительный процессор Snapdragon 670.
Как сообщил инсайдер Куандт, Qualcomm начала его тестирование. Испытания проводят на устройстве с 4 или 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища, с модулями на 22,6 и 13 Мп, а также дисплеем 2560 x 1440 пикселей. О модели смартфона умалчивается.
Функционирование Snapdragon 660 проверяли на Xiaomi Mi5S, оснащенном 3 Гб памяти, 64 Гб хранилища и камерой на 13 Мп. Snapdragon 670 предназначается для гаджетов среднего сегмента, но с более высокими характеристиками.
В 2017 году подобные аппараты оснащались однокристальной системой Snapdragon 660, а предшествовала ей популярная Snapdragon 625. В скором времени их место должен занять высокопроизводительный процессор Snapdragon 670.
Как сообщил инсайдер Куандт, Qualcomm начала его тестирование. Испытания проводят на устройстве с 4 или 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб хранилища, с модулями на 22,6 и 13 Мп, а также дисплеем 2560 x 1440 пикселей. О модели смартфона умалчивается.
Функционирование Snapdragon 660 проверяли на Xiaomi Mi5S, оснащенном 3 Гб памяти, 64 Гб хранилища и камерой на 13 Мп. Snapdragon 670 предназначается для гаджетов среднего сегмента, но с более высокими характеристиками.
Автор: Чупира Марьяна