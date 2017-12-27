СМИ: Браузер Opera получит защиту от майнеров
Opera представила релиз-кандидат очередной бета-версии десктопного браузера Opera 5.0. Основным преимуществом продукта, как заявили в штаб-квартире компании, является встроенная защита от майнеров.
Речь идёт о функции NoCoin, она будет блокировать интегрированные майнеры криптовалют на WEB-сайтах. Продукт эффективно защитит компьютеры пользователей от встроенных в некоторые интернет-ресурсы майнеры криптовалют. Они заставляют ПК работать на других пользователей. Как сообщают инженеры-разработчики, майнинг может продолжаться даже тогда, когда визит на сайт завершён. Новая опция активируется через настройки в разделе блокировщика рекламы. После процесса активации опции javascript майнеры на страницах начнут подвергаться блокировке таким же образом, как и обычные рекламные продукты. Для обычного пользователя, уточняют инженеры, процесс добычи криптовалюты при посещении WEB-сайта остаётся фактически незаметным.
Но при этом система охлаждения процессора начинает работать более активно, причём непосвященный пользователь не поймёт, что именно происходит. Функцию NoCoin объединили с интегрированным блокировщиком рекламы Add blocking. Опробовать новую технологию можно уже сейчас, но для этого необходимо установить в ПК обновлённую версию Release Candidate.
Речь идёт о функции NoCoin, она будет блокировать интегрированные майнеры криптовалют на WEB-сайтах. Продукт эффективно защитит компьютеры пользователей от встроенных в некоторые интернет-ресурсы майнеры криптовалют. Они заставляют ПК работать на других пользователей. Как сообщают инженеры-разработчики, майнинг может продолжаться даже тогда, когда визит на сайт завершён. Новая опция активируется через настройки в разделе блокировщика рекламы. После процесса активации опции javascript майнеры на страницах начнут подвергаться блокировке таким же образом, как и обычные рекламные продукты. Для обычного пользователя, уточняют инженеры, процесс добычи криптовалюты при посещении WEB-сайта остаётся фактически незаметным.
Но при этом система охлаждения процессора начинает работать более активно, причём непосвященный пользователь не поймёт, что именно происходит. Функцию NoCoin объединили с интегрированным блокировщиком рекламы Add blocking. Опробовать новую технологию можно уже сейчас, но для этого необходимо установить в ПК обновлённую версию Release Candidate.
Автор: Семен Зайцев