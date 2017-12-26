Фанаты фильма "Один дома" смогут прожить день из жизни главного героя
Фанаты киноленты «Один дома» будут иметь возможность прожить аналогичный день из жизни любимого главного героя. По случаю 25-летия новогоднего фильма заведение Plaza Hotel собирается ввести сервис "Живи как Кевин".
В рамках нововведенной программы посетителям нью-йоркского отеля за сумму почти $900 предложат почувствовать себя на месте юного героя фильма «Один дома» Кевина Маккалистера. На место обслуживающего персонала знаменитых актеров звать не будут, и с экранов телевизоров в номерах знаменитых фраз никто не услышит, но владельцы гостиницы уверены, что их гости останутся довольны задуманными увеселительными услугами.
Людям, остановившимся в Plaza Hotel, предложат сборник дисков с записью комедии, доставку в номер большого ведра мороженого, ресторанное меню образца 1992 года с самыми любимыми видами детских блюд того времени, пользование услугами раритетных фотокабинок и памятные замечательные сувениры. Дополнительный денежный взнос позволит гостям нью-йоркского отеля посетить смотровую площадку, находящуюся на самом верху здания Empire State Building, прокатиться на лимузине по тому же маршруту следования, который проезжал юный герой киноленты, и покататься вдоволь на коньках на том самом знаменитом катке Wollman Rink, где Кевин убегал от злодеев.
В рамках нововведенной программы посетителям нью-йоркского отеля за сумму почти $900 предложат почувствовать себя на месте юного героя фильма «Один дома» Кевина Маккалистера. На место обслуживающего персонала знаменитых актеров звать не будут, и с экранов телевизоров в номерах знаменитых фраз никто не услышит, но владельцы гостиницы уверены, что их гости останутся довольны задуманными увеселительными услугами.
Людям, остановившимся в Plaza Hotel, предложат сборник дисков с записью комедии, доставку в номер большого ведра мороженого, ресторанное меню образца 1992 года с самыми любимыми видами детских блюд того времени, пользование услугами раритетных фотокабинок и памятные замечательные сувениры. Дополнительный денежный взнос позволит гостям нью-йоркского отеля посетить смотровую площадку, находящуюся на самом верху здания Empire State Building, прокатиться на лимузине по тому же маршруту следования, который проезжал юный герой киноленты, и покататься вдоволь на коньках на том самом знаменитом катке Wollman Rink, где Кевин убегал от злодеев.
Автор: Дягилев Михаил