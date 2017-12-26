Василий Ливанов рассказал о «невероятной жизненной энергии» Шаинского
Василий Ливанов, вспоминая о Владимире Шаинском, назвал его «человеком с невероятной жизненной энергией». Знаменитый композитор к своей работе подходил основательно, поэтому все его творения обретали популярность.
Особенно гениальными, жизнерадостными у Шаинского получались детские песни. Актер Ливанов, озвучивший крокодила Гену, отметил, что по первым аккордам, звучащим с экрана, можно было с точностью угадать мультипликационный фильм, где звучала музыка знаменитого композитора, настолько его творения были запоминающимися и популярными.
Очень сожалеет Василий Ливанов об уходе такого талантливого «человека с неисчерпаемой жизненной энергией». Актер вместе со всеми скорбит об утрате и выражает соболезнования родным Шаинского.
Особенно гениальными, жизнерадостными у Шаинского получались детские песни. Актер Ливанов, озвучивший крокодила Гену, отметил, что по первым аккордам, звучащим с экрана, можно было с точностью угадать мультипликационный фильм, где звучала музыка знаменитого композитора, настолько его творения были запоминающимися и популярными.
Очень сожалеет Василий Ливанов об уходе такого талантливого «человека с неисчерпаемой жизненной энергией». Актер вместе со всеми скорбит об утрате и выражает соболезнования родным Шаинского.
Автор: Чупира Марьяна