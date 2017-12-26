Samsung и Сбербанк предложили новый инструмент для онлайн-покупок
Компания Samsung Electronics и российский Сбербанк совместно разработали новый инструмент, предназначенный для покупок в интернет-магазинах. Речь идёт о продукте Samsung Pay Web Checkout.
Новое приложение значительно упрощает процесс оплаты за приобретенный покупателем товар. Согласно представленной в массмедиа информации, южнокорейская компания Samsung Electronics и отечественный Сбербанк разработали новый инструмент. Отмечено, что для использования сервиса пользователям не нужно вводить реквизиты банковской карты. Необходимо лишь указать действующую учетную запись Samsung Account. После этого на телефон пользователя приходит уведомление с просьбой подтвердить интернет-платёж. Покупатель произвольно выбирает карту, непосредственно привязанную к Samsung Pay. Приобретение товара подтверждается отпечатком пальца или вводом соответствующего пин-кода.
В офисе Сбербанка отметили, что новый сервис уже доступен на любом мобильном устройстве при использовании любого браузера. Размещение Samsung Pay Web Checkout не требует дополнительной интеграции. Речь идёт об использовании интернет-магазином платёжной страницы Сбербанка.
Новое приложение значительно упрощает процесс оплаты за приобретенный покупателем товар. Согласно представленной в массмедиа информации, южнокорейская компания Samsung Electronics и отечественный Сбербанк разработали новый инструмент. Отмечено, что для использования сервиса пользователям не нужно вводить реквизиты банковской карты. Необходимо лишь указать действующую учетную запись Samsung Account. После этого на телефон пользователя приходит уведомление с просьбой подтвердить интернет-платёж. Покупатель произвольно выбирает карту, непосредственно привязанную к Samsung Pay. Приобретение товара подтверждается отпечатком пальца или вводом соответствующего пин-кода.
В офисе Сбербанка отметили, что новый сервис уже доступен на любом мобильном устройстве при использовании любого браузера. Размещение Samsung Pay Web Checkout не требует дополнительной интеграции. Речь идёт об использовании интернет-магазином платёжной страницы Сбербанка.
Автор: Семен Зайцев