Учёные: Чистый воздух способен увеличить продолжительность жизни
Научные сотрудники технологического вуза в Массачусетсе пришли к следующему заключению: чем чище воздушное пространство, тем дольше продолжительность жизни населения. Различные твёрдые частицы, содержащиеся в воздухе, способствуют возникновению у людей заболеваний и приводят к ранней смерти, уверены учёные.
Исследователи на протяжении 22-х лет изучали, как изменялась концентрация аэрозолей в верхнем слое атмосферы над американскими штатами. В этом им помогали данные, предоставляемые сетью мониторинга за окружающей средой IMPROVE. Получаемые показатели специалисты сравнивали с уровнем смертности населения от респираторных или сердечно-сосудистых болезней. Они выяснили, что за последние несколько лет уровень загрязнения воздуха в государстве уменьшился, а вместе с ним снизилось и количество смертей от указанных заболеваний.
Напомним, эксперты зафиксировали в Московской области повышенную концентрацию сероводорода.
Исследователи на протяжении 22-х лет изучали, как изменялась концентрация аэрозолей в верхнем слое атмосферы над американскими штатами. В этом им помогали данные, предоставляемые сетью мониторинга за окружающей средой IMPROVE. Получаемые показатели специалисты сравнивали с уровнем смертности населения от респираторных или сердечно-сосудистых болезней. Они выяснили, что за последние несколько лет уровень загрязнения воздуха в государстве уменьшился, а вместе с ним снизилось и количество смертей от указанных заболеваний.
Напомним, эксперты зафиксировали в Московской области повышенную концентрацию сероводорода.
Автор: Воробьева Алина