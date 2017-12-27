Стартовали продажи обновленного внедоржника Isuzu MU-X
Накануне в продажу поступил обновленный внедорожник Isuzu MU-X. Транспортные средства уже могут приобрести покупатели у китайских дилеров.
Полноприводный автомобиль получил 163-сильный турбодвигатель объемом 1,9 литра. Для трансмиссии автопроизводитель выбрал шестиступенчатую механическую и шестискоростную автоматическую коробку передач от Aisin. Помимо этого, будет выпускаться автомобиль с трехлитровым дизельным мотором, который выдает 177 лошадиных сил.
В салоне нового транспортного средства полностью переделали переднюю панель, а также установили новое рулевое колесо. В середину панели дизайнеры установили современный мультимедийный комплекс с увеличенным сенсорным дисплеем. Получила изменения и радиаторная решетка, головная оптика, бамперы и стильные оригинальные 18-дюймовые колесные диски.
Полноприводный автомобиль получил 163-сильный турбодвигатель объемом 1,9 литра. Для трансмиссии автопроизводитель выбрал шестиступенчатую механическую и шестискоростную автоматическую коробку передач от Aisin. Помимо этого, будет выпускаться автомобиль с трехлитровым дизельным мотором, который выдает 177 лошадиных сил.
В салоне нового транспортного средства полностью переделали переднюю панель, а также установили новое рулевое колесо. В середину панели дизайнеры установили современный мультимедийный комплекс с увеличенным сенсорным дисплеем. Получила изменения и радиаторная решетка, головная оптика, бамперы и стильные оригинальные 18-дюймовые колесные диски.
Автор: Артем Васильев