Уфологи: За последние два месяца НЛО прилетали на Землю 17 раз
Американские уфологи передали информацию о том, что в период последних двух месяцев на радарах было зафиксировано 17 случаев возникновения НЛО в атмосфере Земли. Информацию передают зарубежные источники.
За текущий год американскими учеными в области уфологии отмечаются два месяца, когда был замечен всплеск активности появления летающих объектов без определения природы их происхождения. С октября по ноябрь 2017 года выделяют 17 необъяснимых моментов, случившихся в небе над территорией США. Во многих случаях летающие объекты принимали разные геометрические формы и не идентифицировались, как последствия достижения земных технологий.
Примечательно, что за 10 месяцев от начала года всего было зарегистрировано возникновение 53 кораблей инопланетного происхождения. Анализ последних осенних месяцев показал, что более 24% из общего числа случаев появлений НЛО приходится на штат Коннектикут. Данные научных исследователей по уфологии указывают на 21 декабря, как последний случай фиксирования аппарата пришельцев в окрестностях Эшфорда, передает сообщение пресс-служба Национального информационного центра НЛО.
За текущий год американскими учеными в области уфологии отмечаются два месяца, когда был замечен всплеск активности появления летающих объектов без определения природы их происхождения. С октября по ноябрь 2017 года выделяют 17 необъяснимых моментов, случившихся в небе над территорией США. Во многих случаях летающие объекты принимали разные геометрические формы и не идентифицировались, как последствия достижения земных технологий.
Примечательно, что за 10 месяцев от начала года всего было зарегистрировано возникновение 53 кораблей инопланетного происхождения. Анализ последних осенних месяцев показал, что более 24% из общего числа случаев появлений НЛО приходится на штат Коннектикут. Данные научных исследователей по уфологии указывают на 21 декабря, как последний случай фиксирования аппарата пришельцев в окрестностях Эшфорда, передает сообщение пресс-служба Национального информационного центра НЛО.
Автор: Дягилев Михаил