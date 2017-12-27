Скоростной Kia Stinger стал доступен для заказа в России по цене от 1 999 900 рублей
Компания Kia начала прием заявок на самый скоростной серийный фастбек Stintger и озвучила его стоимость для рынка России. Уникальная модель от южнокорейского автопроизводителя предлагается по цене от 1 999 900 рублей.
В базовую комплектацию заднеприводного Stintger входит 2,0-литровый двигатель Theta II с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Мотор выдает 248 л. с. при 353 Нм крутящего момента, и помогает автомобилю набирать первые 100 км/ч за 6 секунд. Специально для рынка России производитель подготовил полноприводную версию, оснащенную 6-цилиндровым битурбоагрегатом, выдающим 370 л. с. В данной модификации Kia Stintger до первой «сотни» разгоняется за 4,9 секунды. Оба двигателя функционируют с 8-ступенчатой АКПП.
Базовая комплектация скоростной модели от Kia обойдется российским автолюбителям в 1 999 900 рублей. Стоимость других модификаций производитель озвучит в феврале 2018 года, а в России они появятся только в марте.
В базовую комплектацию заднеприводного Stintger входит 2,0-литровый двигатель Theta II с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива. Мотор выдает 248 л. с. при 353 Нм крутящего момента, и помогает автомобилю набирать первые 100 км/ч за 6 секунд. Специально для рынка России производитель подготовил полноприводную версию, оснащенную 6-цилиндровым битурбоагрегатом, выдающим 370 л. с. В данной модификации Kia Stintger до первой «сотни» разгоняется за 4,9 секунды. Оба двигателя функционируют с 8-ступенчатой АКПП.
Базовая комплектация скоростной модели от Kia обойдется российским автолюбителям в 1 999 900 рублей. Стоимость других модификаций производитель озвучит в феврале 2018 года, а в России они появятся только в марте.
Автор: Чупира Марьяна