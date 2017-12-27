Экс-сотрудники Faraday Future основали компанию по производству электромобилей Evelozcity
Экс-сотрудники обанкротившегося стартапа Faraday Future основали новую компанию по производству электромобилей. Она получила название Evelozcity и позиционирует себя как «способную поменять подход к передвижению в мировых масштабах».
На этом информация о новом производителе электромобилей пока заканчивается, так как её основатели ограничились лишь упоминанием данного амбициозного обещания. Известно, что компанию Evelozcity создали Ульрих Кранц, экс-директор подразделения BMW i по выпуску гибридов и автомобилей с электродвигателями, и Штефан Краузе, бывший финансовый директор Faraday Future. Первая презентация бренда Evelozcity запланирована на январь будущего года.
Напомним, шведский стартап представил новый компактный городской автомобиль Uniti One.
На этом информация о новом производителе электромобилей пока заканчивается, так как её основатели ограничились лишь упоминанием данного амбициозного обещания. Известно, что компанию Evelozcity создали Ульрих Кранц, экс-директор подразделения BMW i по выпуску гибридов и автомобилей с электродвигателями, и Штефан Краузе, бывший финансовый директор Faraday Future. Первая презентация бренда Evelozcity запланирована на январь будущего года.
Напомним, шведский стартап представил новый компактный городской автомобиль Uniti One.
Автор: Воробьева Алина