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Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировала зимний Марс
Томас Зурбучен, сотрудник NASA, разместил в интернете фото зимнего Марса. Учёный периодически выкладывают в Сеть уникальные снимки на тему космоса, в этот раз исследователь порадовал аудиторию зимними пейзажами Красной планеты, сфотографированных межпланетной станцией.

Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировала зимний Марс

Исследователь прокомментировал необычные фотоснимки Марса. Было указано, что зимой планета выглядит чрезвычайно красиво. Её поверхность покрывается гигантскими узорами из-за значительных колебаний температур. Марсианская атмосфера визуально меняется из-за сильных морозов и сухого воздуха. При появлении небольшого количества влаги вследствие воздействия лучей Солнца, жидкость конденсируется и оседает на поверхность планеты в виде разнообразных узоров.

Межпланетная станция Mars Reconnaissance Orbiter сфотографировала зимний Марс

Особо отмечено, что снимки зимнего Марса сделаны оптическим цифровым оборудованием, установленном на автоматической межпланетной станции Mars Reconnaissance Orbiter, контролируемой NASA.
Автор: Семен Зайцев
Вчера, 20:45
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