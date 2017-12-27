Элину Камирен не пригласили на съемки праздничного выпуска «Дома-2»
Элину Камирен не пригласили на праздничный выпуск «Дома-2». Поклонники сделали подобные выводы из-за ее отсутствия во время съемок телешоу.
Бывший участник телепроекта «Дом-2» Александр Задойнов после разрыва отношений с Элиной Камирен долгое время оставался один. Однако накануне он появился на публике с новой девушкой Ольгой Коваль. Звезда передачи признался, что он по-настоящему счастлив с новой подругой. Помимо этого, ему удалось найти общий язык и с ребенком от первого брака новой суженой. Так, на новогодние съемки проекта «Дом-2» он пришел со своей новой девушкой и ее сыном Елисеем.
А вот бывшая жена проектанта Элина Камирен после их разрыва и далее остается одна, при этом воспитывает их общую дочь. На съемки праздничного эфира она так и не появилась. Почитатели телевизионной программы решили, что Камирен попросту не пригласили из-за конфликта с продюсером шоу.
Бывший участник телепроекта «Дом-2» Александр Задойнов после разрыва отношений с Элиной Камирен долгое время оставался один. Однако накануне он появился на публике с новой девушкой Ольгой Коваль. Звезда передачи признался, что он по-настоящему счастлив с новой подругой. Помимо этого, ему удалось найти общий язык и с ребенком от первого брака новой суженой. Так, на новогодние съемки проекта «Дом-2» он пришел со своей новой девушкой и ее сыном Елисеем.
А вот бывшая жена проектанта Элина Камирен после их разрыва и далее остается одна, при этом воспитывает их общую дочь. На съемки праздничного эфира она так и не появилась. Почитатели телевизионной программы решили, что Камирен попросту не пригласили из-за конфликта с продюсером шоу.
Автор: Артем Васильев