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Агутин подарил старшей дочери поездку в Лондон, а младшей - музыкальный пульт
Известный исполнитель Леонид Агутин рассказал о подарках, приготовленных для дочерей: 21-летней Полине и ее парню он оплатил поездку в Лондон, а младшей Лизе приобрел музыкальный пульт для профессиональной записи в домашних условиях. С новогодним презентом для супруги Анжелики Варум знаменитость пока не определился.

Агутин подарил старшей дочери поездку в Лондон, а младшей - музыкальный пульт


Агутин не жалеет денег на своих «самых главных девочек». Он хорошо относится к избраннику своей старшей дочери, изучающему программирование, считая его отличным парнем. Артист верит, что в будущем бойфренд Полины возьмет на себя ответственность за нее, а пока звездный отец приготовил влюбленным дорогой подарок на Новый год – поездку в столицу Великобритании.

Елизавета, младшая дочь Агутина и Варум занимается музыкой, и для нее отец приобрел пульт, чтобы она могла самостоятельно записывать композиции прямо дома. Не определился артист только с подарком для супруги. Часто она сама делает ему заказы, а щедрый муж готов все желания любимой женщины воплотить в жизнь.

Ранее Агутин подарил дочери Пелагеи книгу собственного сочинения.
Автор: Чупира Марьяна
Сегодня, 07:05
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