МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах при пересечении украинской границы
МИД РФ предупредил граждан России о потенциально возможных проблемах при пересечении ими украинской границы. Сложности могут возникать при прохождении обязательного контроля на пограничной территории соседнего государства.
В пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ указано, что в Киеве заявляют о необходимости требовать у россиян предоставления компетентным органам своих персональных данных. Отмечено, что в перечень входит биометрическая информация и регистрация по месту пребывания в Украине. Особое внимание указывается на заявленный маршрут передвижения по стране. В сообщении МИД РФ отмечено, что Москва несколько раз запрашивала Киев о порядке и характере применения к россиянам новых требований. Ответа на запросы от украинской стороны не последовало.
В связи с этим МИД РФ предупреждает граждан, имеющих намерение приехать в Украину. При прохождении погранконтроля могут возникать определённые проблемы из-за новых требований, предъявляемых органами Госпогранслужбы страны.
В пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ указано, что в Киеве заявляют о необходимости требовать у россиян предоставления компетентным органам своих персональных данных. Отмечено, что в перечень входит биометрическая информация и регистрация по месту пребывания в Украине. Особое внимание указывается на заявленный маршрут передвижения по стране. В сообщении МИД РФ отмечено, что Москва несколько раз запрашивала Киев о порядке и характере применения к россиянам новых требований. Ответа на запросы от украинской стороны не последовало.
В связи с этим МИД РФ предупреждает граждан, имеющих намерение приехать в Украину. При прохождении погранконтроля могут возникать определённые проблемы из-за новых требований, предъявляемых органами Госпогранслужбы страны.
Автор: Семен Зайцев