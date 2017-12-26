Peugeot Citroën выпустил обновленный премиальный кроссовер DS 6
Рестайлинговый премиальный DS 6 уже в открытом доступе на территории автосалонов официального дилерского представительства альянса Peugeot Citroën. Представители сообщают, что в ближайшее время кроссовер планируют реализовывать только в пределах рынка Китая.
В новинке появился видеоизменный бампер, совершенно другая оптика, абсолютно новые светодиодные задние фонари, панорамная стеклянная крыша, уникальные 18-дюймовые диски из легкого сплава, специальные секции для ходовых огней, установленные в горизонтальном положении. В салоне кроссовера DS 6 укрепили мультимедийный комплекс с 8-дюймовым дисплеем и усовершенствованным контрольным блоком регулирования микроклимата. На внутреннюю отделку изготовители потратили в этот раз больше средств, потому как с первого раза в глаза бросается общий фон из сидений, потолка и передней панели, выполненных с применением более качественного материала. В списке уникального оснащения кроссовера упоминается адаптивная система круиз-контроля с включенной опцией избегания столкновений.
Под капот Peugeot Citroën DS 6 производители оставили возможность установки турбированных двигателей на 1,6 - 1,8 л. Выдаваемая мощность их составит 167 и 204 л.с. Базовая комплектация обновленного автомобиля обойдется автовладельцам более чем в 206 тыс. китайских юаней.
В новинке появился видеоизменный бампер, совершенно другая оптика, абсолютно новые светодиодные задние фонари, панорамная стеклянная крыша, уникальные 18-дюймовые диски из легкого сплава, специальные секции для ходовых огней, установленные в горизонтальном положении. В салоне кроссовера DS 6 укрепили мультимедийный комплекс с 8-дюймовым дисплеем и усовершенствованным контрольным блоком регулирования микроклимата. На внутреннюю отделку изготовители потратили в этот раз больше средств, потому как с первого раза в глаза бросается общий фон из сидений, потолка и передней панели, выполненных с применением более качественного материала. В списке уникального оснащения кроссовера упоминается адаптивная система круиз-контроля с включенной опцией избегания столкновений.
Под капот Peugeot Citroën DS 6 производители оставили возможность установки турбированных двигателей на 1,6 - 1,8 л. Выдаваемая мощность их составит 167 и 204 л.с. Базовая комплектация обновленного автомобиля обойдется автовладельцам более чем в 206 тыс. китайских юаней.
Автор: Дягилев Михаил