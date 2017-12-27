Пользователи бета-версии Android Oreo на Xiaomi Mi A1 заметили появление быстрой зарядки
В этом месяце некоторые пользователи лучшего по итогам осени бюджетного китайского смартфона Xiaomi Mi A1 приняли участие в бета-тестировании ОС Android Oreo. Они заметили появление опции быстрой зарядки, хотя официально девайс не поддерживает данную функцию.
Тестировщики также отметили, что после установки ими бета-версии Android Oreo смартфон Xiaomi Mi A1 стал заряжаться быстрее: вместо двух часов отключать устройство от электросети можно было уже через полтора часа. Многие поклонники китайского бренда часто сетовали на отсутствие функции быстрой зарядки, хотя Snapdragon 625 данную опцию поддерживает.
Кроме того, владельцам Xiaomi Mi A1 пришлась по душе более плавная анимация интерфейса, появление которой они заметили в бета-версии Android Oreo, а также скоростная загрузка приложений и улучшенная работа дактилоскопического сенсора. В России модель с «чистой» операционной системой Android получила ценник в 17 тысяч рублей.
Тестировщики также отметили, что после установки ими бета-версии Android Oreo смартфон Xiaomi Mi A1 стал заряжаться быстрее: вместо двух часов отключать устройство от электросети можно было уже через полтора часа. Многие поклонники китайского бренда часто сетовали на отсутствие функции быстрой зарядки, хотя Snapdragon 625 данную опцию поддерживает.
Кроме того, владельцам Xiaomi Mi A1 пришлась по душе более плавная анимация интерфейса, появление которой они заметили в бета-версии Android Oreo, а также скоростная загрузка приложений и улучшенная работа дактилоскопического сенсора. В России модель с «чистой» операционной системой Android получила ценник в 17 тысяч рублей.
Автор: Воробьева Алина