В Железногорске из маршрутки на ходу выпала пассажирка
В Железногорске Курской области 25 декабря около 18:00 из автомобиля «ГАЗ», двигавшегося по улице Мира, выпала женщина. Правоохранители выясняют обстоятельства ДТП.
В региональном ГИБДД сообщили, что 41-летний водитель маршрутки «Газель» «допустил падение пассажирки», когда проезжал по улице Мира. Информация о данном инциденте уточняется: из одних источников следует, что 50-летняя женщина упала в салоне, а, судя по другим, - выпала из автобуса.
Пострадавшая сама обратилась в травмпункт за медицинской помощью. Инспекторы ГИБДД работают над выяснением обстоятельств ДТП.
Ранее в Челябинске женщина на ходу выпала из салона маршрутки.
В региональном ГИБДД сообщили, что 41-летний водитель маршрутки «Газель» «допустил падение пассажирки», когда проезжал по улице Мира. Информация о данном инциденте уточняется: из одних источников следует, что 50-летняя женщина упала в салоне, а, судя по другим, - выпала из автобуса.
Пострадавшая сама обратилась в травмпункт за медицинской помощью. Инспекторы ГИБДД работают над выяснением обстоятельств ДТП.
Ранее в Челябинске женщина на ходу выпала из салона маршрутки.
Автор: Чупира Марьяна