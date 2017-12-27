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Ольга Бузова сообщила, что в будущем году планирует создать новое шоу
В последнем опубликованном выпуске журнала Woman.ru известная телеведущая проекта «Дом-2» Ольга Бузова рассказала о своих планах на будущий год. Основным заданием для артистки станет продолжения развития своей сольной карьеры.

Ольга Бузова сообщила, что в будущем году планирует создать новое шоу

Не смотря на то, что этот год стал для начинающей певицы довольно сложным в психологическом плане, он все-таки сумел принести много творческих успехов, а также несколько премий и наград. Так, в 2017 году появился первый сольный альбом артистки, а также она представила свое первое концертное шоу. Помимо того, многие из песен исполнительницы стали хитами. Концерты певицы посещает много поклонников, а число подписчиков уже достигает 11 миллионов человек.

Как сообщила девушка в новом выпуске издании, в будущем году она собирается и далее продолжить свои грандиозные концерты и провести гастроли по всей стране. В настоящее время график выступлений Бузовой расписан до 2019 года и свободных дней в нем практически не осталось. Помимо карьеры певицы, знаменитость планирует и далее продолжать строить карьеру телеведущей. Так, в следующем году артистка примет в участии в записи новых проектов на телеканале ТНТ, и также продолжит запись новых композиций и работы над своим голосом.
Автор: Артем Васильев
Сегодня, 07:42
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