Никита Пресняков порадовал подписчиков Instagram редкой фотосессией с любимой
Никита Пресняков опубликовал на странице в Instagram снимок с женой Алёной. Музыкант отметил, что подобные фотосессии с любимой являются для него редким событием из-за плотных рабочих графиков обоих супругов.
Также Никита Пресняков прорекламировал футболки с семейного магазина, которые, как и фотопубликация, понравились фолловерам. В комментариях поклонники назвали звёздную пару «клёвыми» и «прекрасными», а также пожелали им благополучия и счастья в наступающем году. Буквально за 20 минут снимок положительно оценили более чем полторы тысячи подписчиков Instagram.
Ранее молодая супруга Никиты Преснякова устроила фотосессию в гипермаркете.
Также Никита Пресняков прорекламировал футболки с семейного магазина, которые, как и фотопубликация, понравились фолловерам. В комментариях поклонники назвали звёздную пару «клёвыми» и «прекрасными», а также пожелали им благополучия и счастья в наступающем году. Буквально за 20 минут снимок положительно оценили более чем полторы тысячи подписчиков Instagram.
Ранее молодая супруга Никиты Преснякова устроила фотосессию в гипермаркете.
Автор: Воробьева Алина