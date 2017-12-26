Ученые создали эффективное лекарство против ВИЧ-инфекции
Группа молекулярных биологов из Йельского университета в США создала эффективный препарат. Он подавляет работу фермента, помогающий ВИЧ-инфекции встроиться в клеточную структуру ДНК.
Научная группа микробиологов добилась уникальных результатов в ходе проведения опытов над лабораторными мышами. Новый препарат создан при компьютерном моделировании, он подавляет работу фермента, влияющего на встраивание в ДНК зараженных клеток. Исследователи изучали структуру одного из главных компонентов вируса иммунодефицита. Речь идёт об обратной транскриптазе, она представляет собой особый фермент. Именно он встраивается в геном заражённой клетки. Ученые изменили структуру ключевых элементов, в итоге были открыта группа молекул, названная «вещество-1».
Данный компонент действует в 2,5 тыс. раз более эффективно, чем известные лекарства. Наночастицы «вещества-1» защищали мышей на протяжении 30 дней до заражения ВИЧ. Вещество эффективно противодействует вирусу, сообщают учёные.
Научная группа микробиологов добилась уникальных результатов в ходе проведения опытов над лабораторными мышами. Новый препарат создан при компьютерном моделировании, он подавляет работу фермента, влияющего на встраивание в ДНК зараженных клеток. Исследователи изучали структуру одного из главных компонентов вируса иммунодефицита. Речь идёт об обратной транскриптазе, она представляет собой особый фермент. Именно он встраивается в геном заражённой клетки. Ученые изменили структуру ключевых элементов, в итоге были открыта группа молекул, названная «вещество-1».
Данный компонент действует в 2,5 тыс. раз более эффективно, чем известные лекарства. Наночастицы «вещества-1» защищали мышей на протяжении 30 дней до заражения ВИЧ. Вещество эффективно противодействует вирусу, сообщают учёные.
Автор: Семен Зайцев