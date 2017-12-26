«Доктор Кто» показал регенерацию главного героя в женщину
В телесериале «Доктор Кто» показали регенерацию главного героя картины в женщину. В специальном рождественском выпуске создатели продемонстрировали передачу эстафеты ведущего персонажа проекта новой актрисе.
В понедельник был показан премьерный спецвыпуск «Доктор Кто», в котором состоялось официальное прощание со зрителями бывшего Доктора Питера Капальди и шоураннера Стивена Моффата. На место героя Капальди взяли в роли 13-го доктора актрису Джоди Уиттакер. Выпуск нового сезона ожидается в следующем году, а на главном ресурсе BBC уже можно посмотреть видеоролик, где отснята самая важная сцена рождественского специального выпуска.
Британской киноактрисе Джоди Уиттакер предстоит совместная работа также с новым шоураннером сериала «Доктор Кто» Крисом Чибнеллом, с которым она уже знакома по съемкам в «Убийстве на пляже». Экс-доктор Питер Капальди выразил одобрение выбору создателей телесериала и пожелал актрисе удачи в игре ее новой роли.
В понедельник был показан премьерный спецвыпуск «Доктор Кто», в котором состоялось официальное прощание со зрителями бывшего Доктора Питера Капальди и шоураннера Стивена Моффата. На место героя Капальди взяли в роли 13-го доктора актрису Джоди Уиттакер. Выпуск нового сезона ожидается в следующем году, а на главном ресурсе BBC уже можно посмотреть видеоролик, где отснята самая важная сцена рождественского специального выпуска.
Британской киноактрисе Джоди Уиттакер предстоит совместная работа также с новым шоураннером сериала «Доктор Кто» Крисом Чибнеллом, с которым она уже знакома по съемкам в «Убийстве на пляже». Экс-доктор Питер Капальди выразил одобрение выбору создателей телесериала и пожелал актрисе удачи в игре ее новой роли.
Автор: Дягилев Михаил