СМИ: Террористы сбили сирийский военный самолет
В Сирии над городом Хама террористы сбили самолет правительственных сил. Как сообщает издание SANA, ссылаясь на источник, пилот военного воздушного судна погиб.
25 декабря российские представители мониторинговой комиссии по перемирию задокументировали десяток нарушений «режима тишины». В большинстве своем огонь открывался на территории, подконтрольной боевикам террористической группы «Джебхат ан-Нусра»*. Сегодня же в окрестностях города Хама террористы подбили сирийский военный самолет.
6 декабря Генштаб РФ заявил о полном освобождении Сирии от бандитов, входящих в организацию «Исламское государство»*. По приказу Владимира Путина, в середине декабря основная группировка российских войск начала выходить из страны. Власти России по просьбе Башара Асада оставили часть военных для помощи местному населению и правительству в обустройстве мирной жизни.
Ранее СМИ сообщали, что США сбили сирийский беспилотник.
*Террористическая организация, запрещенная в России по решению Верховного суда.
25 декабря российские представители мониторинговой комиссии по перемирию задокументировали десяток нарушений «режима тишины». В большинстве своем огонь открывался на территории, подконтрольной боевикам террористической группы «Джебхат ан-Нусра»*. Сегодня же в окрестностях города Хама террористы подбили сирийский военный самолет.
6 декабря Генштаб РФ заявил о полном освобождении Сирии от бандитов, входящих в организацию «Исламское государство»*. По приказу Владимира Путина, в середине декабря основная группировка российских войск начала выходить из страны. Власти России по просьбе Башара Асада оставили часть военных для помощи местному населению и правительству в обустройстве мирной жизни.
Ранее СМИ сообщали, что США сбили сирийский беспилотник.
*Террористическая организация, запрещенная в России по решению Верховного суда.
Автор: Чупира Марьяна