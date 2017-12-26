В Омске камера видеонаблюдения сняла массовую драку на новогоднем корпоративе
В Омске в поле зрения камеры видеонаблюдения попала массовая драка участников новогоднего корпоратива. Инцидент произошёл в воскресенье, 24 декабря, около ресторана, расположенного по ул. Герцена.
Ролик продолжительностью почти в 5 минут с ускоренными движениями и наложенной весёлой музыкой появился на просторах YouTube. На кадрах видно, как участники предновогоднего застолья вышли на улицу для улаживания конфликтной ситуации, но там спор перерос в массовую драку, причём в ней приняли участие не только мужчины, но и представительницы слабого пола.
Через некоторое время к месту происходящего беспорядка прибыл автомобиль скорой помощи, но конфликтующие никак не могли угомониться, так что водитель транспортного средства, привёзший медицинских работников, в ожидании окончания потасовки решил припарковать машину у заведения общепита.
Сегодня «Актуальные новости» сообщали о ещё одной драке в увеселительном заведении Петрозаводска, участники которой применили в отношении друг друга холодное оружие.
Ролик продолжительностью почти в 5 минут с ускоренными движениями и наложенной весёлой музыкой появился на просторах YouTube. На кадрах видно, как участники предновогоднего застолья вышли на улицу для улаживания конфликтной ситуации, но там спор перерос в массовую драку, причём в ней приняли участие не только мужчины, но и представительницы слабого пола.
Через некоторое время к месту происходящего беспорядка прибыл автомобиль скорой помощи, но конфликтующие никак не могли угомониться, так что водитель транспортного средства, привёзший медицинских работников, в ожидании окончания потасовки решил припарковать машину у заведения общепита.
Сегодня «Актуальные новости» сообщали о ещё одной драке в увеселительном заведении Петрозаводска, участники которой применили в отношении друг друга холодное оружие.
Автор: Воробьева Алина