В Украине экс-супруг облил бывшую жену кислотой из-за нового брака
В Украине бывший муж, узнав, что его жена расписалась с другим мужчиной, плеснул ей в лицо уксусную кислоту. Врачи стараются восстановить лицо пострадавший, у неё повреждено зрение.
Происшествие зафиксировано в городе Днепр. Женщину доставили в ожоговое отделение днепровский городской больницы. Её лицом занимаются пластические хирурги. Отмечено, что при дознании пострадавшая заявила, что это, как она считает, дело рук её бывшего супруга, она развелась с ним год назад. Брак распался из-за морального, физического насилия и измен, сообщила потерпевшая. К тому же бывший супруг забрал их общего сына и содержит его у своих родителей. Мать ребёнка периодически приезжала навещать его.
Новым избранником женщины является бельгийский режиссер, пара расписалась неделю назад. Особо отмечено, что нападение неизвестного было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Эксперты изучают имеющуюся в их распоряжении видеозапись.
Происшествие зафиксировано в городе Днепр. Женщину доставили в ожоговое отделение днепровский городской больницы. Её лицом занимаются пластические хирурги. Отмечено, что при дознании пострадавшая заявила, что это, как она считает, дело рук её бывшего супруга, она развелась с ним год назад. Брак распался из-за морального, физического насилия и измен, сообщила потерпевшая. К тому же бывший супруг забрал их общего сына и содержит его у своих родителей. Мать ребёнка периодически приезжала навещать его.
Новым избранником женщины является бельгийский режиссер, пара расписалась неделю назад. Особо отмечено, что нападение неизвестного было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Эксперты изучают имеющуюся в их распоряжении видеозапись.
Автор: Семен Зайцев