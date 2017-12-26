В Ростовской области ребенка чуть не загрызли крысы по вине отца
В Ростовской области ребенка в сарае чуть не загрызли крысы по вине отца, который в этот момент занимался любовными утехами со знакомой. Пострадавшему подростку предстоит лечение до двух месяцев, находясь в больничной койке.
Инцидент начался с момента просьбы родителя о помощи сына по работе в сарае, но в тот момент, когда подросток попал внутрь, мужчина закрыл дверь на замок и сказал своему чаду немного посидеть там. Как выяснилось позднее, такие отцовские просьбы происходили на регулярной основе, что примечательно - все в отсутствие дома матери.
Когда родитель вернулся за своим сыном, то увидел, что мальчик серьезно пострадал от укусов крыс, и принял решение вызвать скорую помощь. Врачи констатировали факт необходимости госпитализации подростка в областной больнице. Приехавшие на место события сотрудники полиции не услышали от отца мальчика конкретных доводов, но ситуацию помогла прояснить его жена. В результате открыто криминальное дело, а ребенку предстоит находиться на стационарном лечении не менее следующих двух месяцев.
Инцидент начался с момента просьбы родителя о помощи сына по работе в сарае, но в тот момент, когда подросток попал внутрь, мужчина закрыл дверь на замок и сказал своему чаду немного посидеть там. Как выяснилось позднее, такие отцовские просьбы происходили на регулярной основе, что примечательно - все в отсутствие дома матери.
Когда родитель вернулся за своим сыном, то увидел, что мальчик серьезно пострадал от укусов крыс, и принял решение вызвать скорую помощь. Врачи констатировали факт необходимости госпитализации подростка в областной больнице. Приехавшие на место события сотрудники полиции не услышали от отца мальчика конкретных доводов, но ситуацию помогла прояснить его жена. В результате открыто криминальное дело, а ребенку предстоит находиться на стационарном лечении не менее следующих двух месяцев.
Автор: Дягилев Михаил