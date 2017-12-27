Максима Галкина обвинили в коррупции на детском шоу
Максима Галкина обвинили в коррупции во время участия в детском шоу-проекте «Лучше всех!». Некоторые из его подписчиков уверены, что в эфир отправляют детей, у которых нет каких-либо выдающихся талантов. Вдобавок, во время телепрограммы им дарят полностью отличающиеся подарки.
«Макс, по какой причине не всем детям вместе с медалью отдают игрушки и рюкзак со сладостями?! Разберись уже с коррупцией на проекте… Почему одни дети могут получить подарки, а иные нет?» - указывает один из комментаторов в Instagram, подчеркивая, что для детей такая ситуация является травмой.
Часть пользователей предположили, что некоторые дети оказываются в эфире в соответствии с договоренностями, заключенными заранее. После этого они подчеркнули, что возникают вопросы относительно появления там детей, не способных показать какие-либо выдающиеся результаты и достижения. В качестве примера описали ситуацию, когда пара не получила никакой отметки за танец, хотя и выиграла множество соревнований, а после появляется некая девочка, которая не сделав ничего, просто поговорила с Максимом Галкиным и стала «лучше всех».
«Макс, по какой причине не всем детям вместе с медалью отдают игрушки и рюкзак со сладостями?! Разберись уже с коррупцией на проекте… Почему одни дети могут получить подарки, а иные нет?» - указывает один из комментаторов в Instagram, подчеркивая, что для детей такая ситуация является травмой.
Часть пользователей предположили, что некоторые дети оказываются в эфире в соответствии с договоренностями, заключенными заранее. После этого они подчеркнули, что возникают вопросы относительно появления там детей, не способных показать какие-либо выдающиеся результаты и достижения. В качестве примера описали ситуацию, когда пара не получила никакой отметки за танец, хотя и выиграла множество соревнований, а после появляется некая девочка, которая не сделав ничего, просто поговорила с Максимом Галкиным и стала «лучше всех».
Автор: Валерий Антонов