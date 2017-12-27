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Ученые: Иммунная система матери может влиять на сексуальную ориентацию сыновей
Ученые выяснили, что иммунная система матери может влиять на сексуальную ориентацию сыновей. Оказалось, все дело в белке, который кодирует Y-хромосомы.

Ученые: Иммунная система матери может влиять на сексуальную ориентацию сыновей


Многие годы ученые наблюдали одинаковую тенденцию в обществе – чем больше у человека старших братьев, тем выше шанс рождения в семье гомосексуалиста. Как выяснилось, этому способствует биологический механизм, а точнее повышенный уровень антител у матерей, который подавляет мозговой мужской белок.

Энтони Ф. Богарт из Университета Брок и Рэй Бланшар из Университета Торонто впервые наблюдали это явление у канадского населения в 1996 году. С тех пор исследователи реплицировали результаты по всему миру.

Выяснилось, что 2-3% мужчин без старших братьев являются геями. Наличие четырех или более старших братьев увеличивает этот показатель примерно до 6%. Таким образом, подавляющее большинство мужчин с несколькими старшими братьями гетеросексуальны.

Ученые думают, что иммунная система матерей может относиться к конкретному белку у мужских плодов, таких как иностранный захватчик, и этот ответ будет расти с каждым мальчиком, родившимся у той же матери. В конце концов, иммунный ответ будет влиять на развивающийся мозг сына, родившегося позже в ряду мужских братьев и сестер.

Чтобы проверить гипотезу, психологи объединились с некоторыми иммунологами и собрали образцы крови у 54 матерей сыновей-геев, 72 матерей сыновей традиционной ориентации, 16 женщин без сыновей и 12 мужчин. Они искали антитела, которые нацелены на белки, специфичные для мужчин.

Исследователи обнаружили, что у матерей гомосексуальных сыновей были более высокие уровни антител к белку нейролигина, чем у матерей гетеросексуальных сыновей, а у матерей геев с более старшими братьями были еще более высокие уровни. Мало кто знает о функции белка нейролигина, за исключением того, что он помогает формировать связи между клетками мозга и облегчает общение между ними, поэтому ученые намерены продолжить его изучение.

Ранее ученые опровергли связь психического здоровья с ориентацией.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:23
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