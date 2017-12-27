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Фанаты увидели живого Майкла Джексона на видео со свадьбы его племянника
Фанаты нашли живого Майкла Джексона на видеозаписи со свадьбы его племянника. «Король поп-музыки» якобы находился в окружении своих близких родственников в особой экипировке.

Фанаты увидели живого Майкла Джексона на видео со свадьбы его племянника


В интернете разместили запись, сделанную на свадебном торжестве племянника знаменитого певца — Сигги Джексона. При просмотре видео, поклонники Майкла Джексона отметили необычного мужчину, который выделялся среди гостей. Поклонники отметили, что у него имеется определенное сходство с персонажем киноленты «Призраки», в котором сыграл певец еще в 1996 году. Помимо этого, отмечалось сходство неизвестного с поп-королем. В очередной раз стали появляться комментарии о том, что смерть исполнителя летом 2009 года оказалась сымитирована.

Отметим, что Майкл Джексон умер по причине передозировка медикаментами. Врачи пытались на протяжении нескольких часов оказать артисту помощь, однако спасти его жизнь им не удалось. При этом после смерти певца в Сети начали распространяться записи, на которых он якобы показан в разных конспиративных образах.

Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 08:37
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