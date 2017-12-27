Лена Миро: Принц Гарри подбирал жену по посредственной внешности
Лена Миро рассказала, почему принц Гарри женится на Меган Маркл. Светская львица считает, что выбор сделан в пользу внешности, хотя она у актрисы посредственная. Соответствующий пост появился в микроблоге Instagram.
«Букингемскому дворцу не нужны красивые принцессы, на которых будут заглядываться поданные. Принцам просто запрещено выбирать красивых невест, тем более, что британские монархи должны быть просты и понятны для народа», - написала Миро.
Миро не понимает, как принц Гарри мог выбрать в невесты девушку, которая на три года его старше. Он мог взять в жены одну из самых лучших женщин мира, но остановился на простой особе, как его отец и брат.
Ранее Миро сравнила Седокову с пуфиком.
«Букингемскому дворцу не нужны красивые принцессы, на которых будут заглядываться поданные. Принцам просто запрещено выбирать красивых невест, тем более, что британские монархи должны быть просты и понятны для народа», - написала Миро.
Миро не понимает, как принц Гарри мог выбрать в невесты девушку, которая на три года его старше. Он мог взять в жены одну из самых лучших женщин мира, но остановился на простой особе, как его отец и брат.
Ранее Миро сравнила Седокову с пуфиком.
Автор: Джанабилова Татьяна П