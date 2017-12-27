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Лена Миро: Принц Гарри подбирал жену по посредственной внешности
Лена Миро рассказала, почему принц Гарри женится на Меган Маркл. Светская львица считает, что выбор сделан в пользу внешности, хотя она у актрисы посредственная. Соответствующий пост появился в микроблоге Instagram.

Лена Миро: Принц Гарри подбирал жену по посредственной внешности


«Букингемскому дворцу не нужны красивые принцессы, на которых будут заглядываться поданные. Принцам просто запрещено выбирать красивых невест, тем более, что британские монархи должны быть просты и понятны для народа», - написала Миро.

Миро не понимает, как принц Гарри мог выбрать в невесты девушку, которая на три года его старше. Он мог взять в жены одну из самых лучших женщин мира, но остановился на простой особе, как его отец и брат.

Ранее Миро сравнила Седокову с пуфиком.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:02
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