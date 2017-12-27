Экс-участница шоу «Дом-2» Елена Степунина располнела во время борьбы с раком
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Елена Степунина продолжает бороться с раком и в процессе располнела. Не так давно на своей странице в Instagram она сообщила, что прошла лучевую терапию.
«Кто говорил, что лучи - это фигня? Мне кажется, это выжигание адским пламенем. Легче химии, однако все-таки ощущения не назвать приятными. Теперь представляю, как опухоль поджаривается, а на душе становится немного легче», - отмечает в комментарии к публикации знаменитость.
К жалобам на боль и потерю волос Елена Степунина подала жалобу, что вследствие употребления гормональных препаратов она начала быстро набирать избыточный вес. До этого знаменитость смогла сбросить несколько килограммов, попросту ограничивая себя в еде. При этом теперь медики запрещают ей разного рода диеты. На личной странице в Instagram экс-участница «Дома-2» просит советов, как привести в порядок свою фигуру. Как оказалось, сред подписчиков имеется множество онкобольных, которые поделились собственным опытом относительно правильного питания и уровня допустимых нагрузок после прохождения лечения.
«Кто говорил, что лучи - это фигня? Мне кажется, это выжигание адским пламенем. Легче химии, однако все-таки ощущения не назвать приятными. Теперь представляю, как опухоль поджаривается, а на душе становится немного легче», - отмечает в комментарии к публикации знаменитость.
К жалобам на боль и потерю волос Елена Степунина подала жалобу, что вследствие употребления гормональных препаратов она начала быстро набирать избыточный вес. До этого знаменитость смогла сбросить несколько килограммов, попросту ограничивая себя в еде. При этом теперь медики запрещают ей разного рода диеты. На личной странице в Instagram экс-участница «Дома-2» просит советов, как привести в порядок свою фигуру. Как оказалось, сред подписчиков имеется множество онкобольных, которые поделились собственным опытом относительно правильного питания и уровня допустимых нагрузок после прохождения лечения.
Автор: Валерий Антонов