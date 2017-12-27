Уфологи обнаружили на Луне “двойник” инопланетного корабля Оумуамуа
Уфологам удалось выявить на поверхности Луны инопланетного корабля Оумуамуа. Соответствующий объект специалисты разглядели на снимках, полученных еще в 1971 году в ходе миссии “Аполлон-15”.
Уфологи отмечают, что длина предполагаемого космического корабля инопланетян достигает 3 км, а его диаметр — порядка 500 метров. По факту, речь идет о сигарообразном объекте, подобно межзвездному кораблю Оумуамуа. Последний относительно недавно был замечен в пределах Солнечной системы, куда попал из созвездия Лиры. Зафиксировали его ученые из США еще осенью этого года, после исследований официально назвав астероидом, но у уфологов имеется убежденность, что речь идет о корабле инопланетных существ, изучающих космическое пространство.
Эксперты все еще пытаются наладить связь с предполагаемым инопланетным кораблем, но пока такие действия не дают видимого результата. Впрочем, находятся и скептики, которые уверены в том, что в действительности Оумуамуа является обычным астероидом, имеющим особенную структуру.
Уфологи отмечают, что длина предполагаемого космического корабля инопланетян достигает 3 км, а его диаметр — порядка 500 метров. По факту, речь идет о сигарообразном объекте, подобно межзвездному кораблю Оумуамуа. Последний относительно недавно был замечен в пределах Солнечной системы, куда попал из созвездия Лиры. Зафиксировали его ученые из США еще осенью этого года, после исследований официально назвав астероидом, но у уфологов имеется убежденность, что речь идет о корабле инопланетных существ, изучающих космическое пространство.
Эксперты все еще пытаются наладить связь с предполагаемым инопланетным кораблем, но пока такие действия не дают видимого результата. Впрочем, находятся и скептики, которые уверены в том, что в действительности Оумуамуа является обычным астероидом, имеющим особенную структуру.
Автор: Марина Вебер