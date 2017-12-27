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exclusive / Криминал

Под Новосибирском задержан подозреваемый в убийстве пенсионера
Под Новосибирском задержан 35-летний подозреваемый в убийстве 77-летнего пенсионера, тело которого обнаружили 25 декабря в селе Криводановка. Сведения предоставили в МВД.

Под Новосибирском задержан подозреваемый в убийстве пенсионера


Сообщается, около 23:00 диспетчерам поступило сообщение о теле, найденном на Садовой улице. Сведения подтвердили сотрудники полиции, прибывшие на место происшествия. Заведено уголовное дело. После опроса возможных очевидцев было установлено, что двое мужчин повздорили за распитием спиртных напитков. Ссора закончилась дракой, в которой погиб пенсионер. Его оппонент с места происшествия скрылся.

Задержан ранее судимый за нанесение вреда здоровью и грабеж сосед убитого. Расследование не окончено, собирается доказательная база.

Ранее в Новосибирской области в драке зарезали водителя.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 08:51
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