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В 2018 году компания Dongfeng привезет в Россию 4 новинки
Автокомпания Dongfeng в 2018 году отправит в РФ 4 новинки серии DFM: 580, А30, АХ3, AX4. Соответствующие данные представили во время общения с журналистами работники пресс-центра «Дунфэн Мотор Рус». Отдельно отмечается, что на сегодня марка продаёт на российском рынке хэтчбек DFM H30 Cross, а также кроссовер DFM AX7.

В 2018 году компания Dongfeng привезет в Россию 4 новинки


Переднеприводной DFM 580 получит один из 2-х вариантов двигателей. В паре с ними будут работать одна из 3-х разновидностей КПП. Основная модификация Elite предоставляется с двигателем 1,8 литра, а также атмосферным двигателем SFG18 с производительностью 132 «лошадки» при 5-секционной механической трансмиссии.

Двигатель SFG15T на 150 «лошадей» с турбиной функционирует в комплекте c 6-секционной механикой. В комплектации Comfort используется силовой агрегат объемом 1,5 л, работающий с вариатором от CVT. Аналогичное сочетание двигателя и КПП используется в максимальной версии Luxury. В смешанном цикле расход топлива авто составляет 7,4-7,6 л на каждый 100 км пути.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:48
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