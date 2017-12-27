Во Владивостоке цену на проезд в автобусах поднимут на 2 рубля с 1 января
Во Владивостоке с 1 января будут повышены цены на проезд в городских автобусах. Стоимость увеличится на 2 рубля. Как отметили представители краевого департамента по вопросам тарифов, сотрудники предприятий-перевозчиков подали прошение об увеличении цен на билеты маршрутных автобусов до 27 рублей, однако документально собственные требования подтвердить не сумели.
«Эксплуатационные расходы транспортников – ГСМ, топливо, техобслуживание, ремонт – продолжают расти, таким образом утверждено решение касательно индексации тарифа. При этом важно соблюдать баланс интересов потребителей услуги и перевозчиками. Соответственно, рост стоимости будет составлять лишь 2 рубля», – отметили специалисты ведомства.
В департаменте подчеркивают, что на 2018 год новые стоимостные рамки определяются посредством индексации с использованием индекса потребительских цен. Последний утверждают работники Минэкономразвития РФ.
«Эксплуатационные расходы транспортников – ГСМ, топливо, техобслуживание, ремонт – продолжают расти, таким образом утверждено решение касательно индексации тарифа. При этом важно соблюдать баланс интересов потребителей услуги и перевозчиками. Соответственно, рост стоимости будет составлять лишь 2 рубля», – отметили специалисты ведомства.
В департаменте подчеркивают, что на 2018 год новые стоимостные рамки определяются посредством индексации с использованием индекса потребительских цен. Последний утверждают работники Минэкономразвития РФ.
Автор: Валерий Антонов