Социологи: Рост цен в России обгоняет рост зарплат
В России рост реальных цен значительно обгоняет увеличение пенсий и заработных плат, причем ситуация в этом году ухудшилась. Сведения предоставлены социологами из Центра политических и экономических реформ.
Эксперты проанализировали цены на социально значимые товары в 12 регионах страны. В список вошли также крупные города: Москва, Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург. Если делать анализ на примере российской столицы, получается, что при пенсии в размере 14,7 тыс. рублей расходы составляют 18,2 тыс. рублей. В бедственном положении оказываются одинокие старики и многодетные семьи.
Ранее Минфин пообещал рост окладов со следующего года.
Эксперты проанализировали цены на социально значимые товары в 12 регионах страны. В список вошли также крупные города: Москва, Владивосток, Нижний Новгород, Екатеринбург. Если делать анализ на примере российской столицы, получается, что при пенсии в размере 14,7 тыс. рублей расходы составляют 18,2 тыс. рублей. В бедственном положении оказываются одинокие старики и многодетные семьи.
Ранее Минфин пообещал рост окладов со следующего года.
Автор: Джанабилова Татьяна П