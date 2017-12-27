Модель Мария Лиман покорила поклонников соблазнительным снимком
Отечественная модель и телеведущая Мария Лиман покорила своих многочисленных поклонников откровенным снимком. Соответствующий кадр появился на странице теледивы в сети Instagram.
В силу своей профессии Мария Лиман достаточно часто радует своих фолловеров пикантными фотосессиями. Этот раз не стал исключением, ведь модель решила поделиться с фанатами довольно динамичным кадром, где одетая в прозрачный топ и нижнее белье теледива стоит у стены, пока ее пышные волосы откинуты назад. Фото вышло довольно эффектным, а также благодаря нему публика может рассмотреть пышный бюст знаменитости и ее длинные ноги, которые ничем не прикрыты.
В описании к публикации Мария Лиман написала “К взлету готова! Кто со мной???”, сопроводив запись множеством хэштегов. Поклонники от кадра пришли в восторг, написав в комментариях, что с моделью готовы отправиться даже на край света. Фото быстро собрало множество отметок “Мне нравится”.
Ранее Мария Лиман обнажилась перед фанатами, что произошло в сочинском дендрарии.
В силу своей профессии Мария Лиман достаточно часто радует своих фолловеров пикантными фотосессиями. Этот раз не стал исключением, ведь модель решила поделиться с фанатами довольно динамичным кадром, где одетая в прозрачный топ и нижнее белье теледива стоит у стены, пока ее пышные волосы откинуты назад. Фото вышло довольно эффектным, а также благодаря нему публика может рассмотреть пышный бюст знаменитости и ее длинные ноги, которые ничем не прикрыты.
В описании к публикации Мария Лиман написала “К взлету готова! Кто со мной???”, сопроводив запись множеством хэштегов. Поклонники от кадра пришли в восторг, написав в комментариях, что с моделью готовы отправиться даже на край света. Фото быстро собрало множество отметок “Мне нравится”.
Ранее Мария Лиман обнажилась перед фанатами, что произошло в сочинском дендрарии.
Автор: Марина Вебер