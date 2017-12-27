WhatsApp перестанет работать на Blackberry OS и Windows Phone с 31 декабря
С 31 декабря WhatsApp перестанет поддерживать BlackBerry OS и Windows Phone 8.0. Сведения появились в профильном издании.
Приложение для обмена мгновенными сообщениями Facebook будет продолжать работать на этих платформах, но пользователи не смогут создавать новые учетные записи или повторно проверять существующие.
Только за последние несколько месяцев WhatsApp анонсировал некоторые удобные функции: быстрое удаление отправленных текстов, совместное использование в режиме реального времени и новая универсальная эмуляция. Старые платформы не смогут похвастаться расширенными «возможностями».
Создатели WhatsApp рекомендуют поклонникам мессенджера перейти на устройства на базе Android.
Ранее сообщалось, в России самым популярным месенджером признан WhatsApp.
Приложение для обмена мгновенными сообщениями Facebook будет продолжать работать на этих платформах, но пользователи не смогут создавать новые учетные записи или повторно проверять существующие.
Только за последние несколько месяцев WhatsApp анонсировал некоторые удобные функции: быстрое удаление отправленных текстов, совместное использование в режиме реального времени и новая универсальная эмуляция. Старые платформы не смогут похвастаться расширенными «возможностями».
Создатели WhatsApp рекомендуют поклонникам мессенджера перейти на устройства на базе Android.
Ранее сообщалось, в России самым популярным месенджером признан WhatsApp.
Автор: Джанабилова Татьяна П