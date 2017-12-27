Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.54 USD 57.73
Курс валют на 27.12.2017
exclusive / Технологии / Авторские материалы

WhatsApp перестанет работать на Blackberry OS и Windows Phone с 31 декабря
С 31 декабря WhatsApp перестанет поддерживать BlackBerry OS и Windows Phone 8.0. Сведения появились в профильном издании.

WhatsApp перестанет работать на Blackberry OS и Windows Phone с 31 декабря


Приложение для обмена мгновенными сообщениями Facebook будет продолжать работать на этих платформах, но пользователи не смогут создавать новые учетные записи или повторно проверять существующие.

Только за последние несколько месяцев WhatsApp анонсировал некоторые удобные функции: быстрое удаление отправленных текстов, совместное использование в режиме реального времени и новая универсальная эмуляция. Старые платформы не смогут похвастаться расширенными «возможностями».

Создатели WhatsApp рекомендуют поклонникам мессенджера перейти на устройства на базе Android.

Ранее сообщалось, в России самым популярным месенджером признан WhatsApp.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 09:25
Читайте также
Загрузка...
Путин сообщил, что наращивание инвестиций
Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев
В Украине в тестовом режиме заработал
В Уфе средняя зарплата выросла до 33 700 рублей
Уставший от 8-балльных пробок житель Новосибирска
Олега Табакова ввели в состояние искусственной
СМИ узнали об ограничении России для США по
Социологи: Рост цен в России обгоняет рост зарплат
Во Владивостоке цену на проезд в автобусах
МИД РФ предупредил россиян о возможных проблемах
В ЕС прокомментировали отказ ЦИК допустить
Политолог: ЕС поставил жителей Украины в
Добавление комментария
Последние новости
27.12, 15:39 Полуголая Бузова поблагодарила "Комсомольскую правду" за
27.12, 15:38 Андрей Малахов анонсировал выход шоу «Прямой эфир» с
27.12, 15:37 В Ростовской области 6 суток ищут пропавшую без вести
27.12, 15:35 В Барнауле заблокированный в авто пьяный водитель сжег
27.12, 15:35 Ученые: В космосе могут находиться миллионы обитаемых лун
27.12, 15:35 Житель Архангельска убил охранника стройки
27.12, 15:34 В Санкт-Петербурге украинец подозревается в избиении
27.12, 15:34 В Сети появилось новое фото Моники Беллуччи
27.12, 15:33 В Санкт-Петербурге при столкновении автобуса и маршрутки
27.12, 15:19 Путин сообщил, что наращивание инвестиций является
27.12, 15:12 В Астрахани труп зарубленного мужчины пролежал на
27.12, 15:09 Из-за ДТП с бетономешалкой на КАД в Петербурге
27.12, 15:09 Алика Смехова с подросшими сыновьями готовится к отпуску
27.12, 15:05 Продажи Nokia 7 во всем мире могут начаться в начале
27.12, 14:57 Ольге Бузовой концертный агент подарил мыло в виде
27.12, 14:53 Волочкова удивила пользователей публикацией с
27.12, 14:52 Гнойный и ST организовали рэп-баттл об итогах года для
27.12, 14:41 Ученые: Спасти отношения помогут ответы на вопросы об
27.12, 14:36 Ксения Бородина побывала с дочками на новогодней елке в
27.12, 14:35 В Москве обокрали помощника и однофамильца Рамзана