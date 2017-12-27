Ученые: Мужчины нарушают правила экологического поведения из-за боязни потери мужественности
Исследователи из Университета Нотр-Дам определили, что мужчины часто нарушают нормы экологического поведения из-за того, что боятся потерять мужественность. Только 10 % представителей сильного пола занимаются осознанным загрязнением окружающей среды из-за невнимательности или лени.
В ходе опытов удалось установить, что женщины более склонны к защите окружающей среды. Мужчины же чаще всего пренебрегают нормами экологии по ряду причин. Основной из них являются попытки показать мужественность и не склонность к женским привычкам. Некоторые выбрасывают мусор в неположенных местах из-за простых лени и отсутствия внимательности.
«Женщины в данном случае ведут себя более законно в рамках экологии. Примерно две трети представительниц прекрасного пола пытаются защитить окружающую среду. Примечательно, что лишь половина из них делает это исключительно для поддержания модных тенденций. Остальные пытаются сделать что-то более существенное», - рассказали французские специалисты.
По словам ученых, мужчины на психологическом уровне не могут нарушать не совсем правильные тенденции, устоявшиеся с годами. В частности, экологическая ситуация и порядок являются прерогативой женщин.
В ходе опытов удалось установить, что женщины более склонны к защите окружающей среды. Мужчины же чаще всего пренебрегают нормами экологии по ряду причин. Основной из них являются попытки показать мужественность и не склонность к женским привычкам. Некоторые выбрасывают мусор в неположенных местах из-за простых лени и отсутствия внимательности.
«Женщины в данном случае ведут себя более законно в рамках экологии. Примерно две трети представительниц прекрасного пола пытаются защитить окружающую среду. Примечательно, что лишь половина из них делает это исключительно для поддержания модных тенденций. Остальные пытаются сделать что-то более существенное», - рассказали французские специалисты.
По словам ученых, мужчины на психологическом уровне не могут нарушать не совсем правильные тенденции, устоявшиеся с годами. В частности, экологическая ситуация и порядок являются прерогативой женщин.
Автор: Махов Артем