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Обнародованы шпионские снимки салона внедорожника Jeep Grand Commander
На просторах Сети обнародованы шпионские снимки салона внедорожника Jeep Grand Commander от американского бренда. Семиместный представитель SUV-сегмента сейчас проходит дорожные тесты.

Обнародованы шпионские снимки салона внедорожника Jeep Grand Commander

Благодаря полученным кадрам можно разглядеть, что Jeep Grand Commander обзавелся многофункциональным рулем, подобно тому, как у Jeep Grand Cherokee. В передней и задней части салона теперь имеются подстаканники, а также предусмотрен электрический стояночный тормоз. Эксперты считают, что авто окажется семиместным, а создавали его на основе концептуальной версии Jeep Yuntu Concept.

Имеются предположения, что модель от американского бренда оснастят мотором GME-T4 на 2.0 литра, способным генерировать порядка 270 лошадиных сил. Трансмиссия в Jeep Grand Commander окажется представлена АКПП. Как ожидается, широким массам внедорожник покажут в рамках автошоу на территории Пекина, намеченного на апрель 2018 года.

Ранее, как информировали "Актуальные новости", стала известна стоимость внедорожника Jeep Wrangler.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:37
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