Обнародованы шпионские снимки салона внедорожника Jeep Grand Commander
На просторах Сети обнародованы шпионские снимки салона внедорожника Jeep Grand Commander от американского бренда. Семиместный представитель SUV-сегмента сейчас проходит дорожные тесты.
Благодаря полученным кадрам можно разглядеть, что Jeep Grand Commander обзавелся многофункциональным рулем, подобно тому, как у Jeep Grand Cherokee. В передней и задней части салона теперь имеются подстаканники, а также предусмотрен электрический стояночный тормоз. Эксперты считают, что авто окажется семиместным, а создавали его на основе концептуальной версии Jeep Yuntu Concept.
Имеются предположения, что модель от американского бренда оснастят мотором GME-T4 на 2.0 литра, способным генерировать порядка 270 лошадиных сил. Трансмиссия в Jeep Grand Commander окажется представлена АКПП. Как ожидается, широким массам внедорожник покажут в рамках автошоу на территории Пекина, намеченного на апрель 2018 года.
Ранее, как информировали "Актуальные новости", стала известна стоимость внедорожника Jeep Wrangler.
Благодаря полученным кадрам можно разглядеть, что Jeep Grand Commander обзавелся многофункциональным рулем, подобно тому, как у Jeep Grand Cherokee. В передней и задней части салона теперь имеются подстаканники, а также предусмотрен электрический стояночный тормоз. Эксперты считают, что авто окажется семиместным, а создавали его на основе концептуальной версии Jeep Yuntu Concept.
Имеются предположения, что модель от американского бренда оснастят мотором GME-T4 на 2.0 литра, способным генерировать порядка 270 лошадиных сил. Трансмиссия в Jeep Grand Commander окажется представлена АКПП. Как ожидается, широким массам внедорожник покажут в рамках автошоу на территории Пекина, намеченного на апрель 2018 года.
Ранее, как информировали "Актуальные новости", стала известна стоимость внедорожника Jeep Wrangler.
Автор: Марина Вебер