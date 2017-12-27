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СМИ узнали об ограничении России для США по договору об открытом небе
Россия намерена с 1 января следующего года сократить число аэродромов, разрешенных для использования США. Об ограничениях, внедряемых по договору по открытому небу, сообщили СМИ.

СМИ узнали об ограничении России для США по договору об открытом небе


«Россия не намерена терпеть постоянное давление со стороны США. Каждая новая санкция получит зеркальный ответ, как это сейчас происходит с аэродромами. Перечень в ближайшее время приведут в соответствие с договором», - информируют корреспонденты.

США с нового года закроют для России небо над Гавайями и Аляской и введут ограничение по дальности полета российских судов. Официальные ведомства сведения не подтвердили.
Автор: Джанабилова Татьяна П
Сегодня, 10:39
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