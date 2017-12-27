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Ольга Бузова отпразднует новогоднюю ночь в кругу родных
Ольга Бузова сообщила подписчикам о том, как именно намерена встретить новогоднюю ночь. На странице в Instagram она отметила, что праздновать станет в кругу своих родных. Телеведущая отметила, что полноценно отдохнуть в праздник её не удастся.

Ольга Бузова отпразднует новогоднюю ночь в кругу родных


«В новогодние праздники буду работать — проводить выступления для любимых поклонников. Само наступление Нового года проведу встречу с сестрой! Очень рада этому, поскольку по причине плотного графика весьма редко получается провести время вместе», — сообщает знаменитость.

О собственных планах на Новый год Бузова сообщила после того как отметила, что съемки киноленты «Zомбоящик» завершились. Новая комедия выпущена каналом ТНТ при участии Comedy Club Production.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:14
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