Ольга Бузова отпразднует новогоднюю ночь в кругу родных
Ольга Бузова сообщила подписчикам о том, как именно намерена встретить новогоднюю ночь. На странице в Instagram она отметила, что праздновать станет в кругу своих родных. Телеведущая отметила, что полноценно отдохнуть в праздник её не удастся.
«В новогодние праздники буду работать — проводить выступления для любимых поклонников. Само наступление Нового года проведу встречу с сестрой! Очень рада этому, поскольку по причине плотного графика весьма редко получается провести время вместе», — сообщает знаменитость.
О собственных планах на Новый год Бузова сообщила после того как отметила, что съемки киноленты «Zомбоящик» завершились. Новая комедия выпущена каналом ТНТ при участии Comedy Club Production.
«В новогодние праздники буду работать — проводить выступления для любимых поклонников. Само наступление Нового года проведу встречу с сестрой! Очень рада этому, поскольку по причине плотного графика весьма редко получается провести время вместе», — сообщает знаменитость.
О собственных планах на Новый год Бузова сообщила после того как отметила, что съемки киноленты «Zомбоящик» завершились. Новая комедия выпущена каналом ТНТ при участии Comedy Club Production.
Автор: Валерий Антонов