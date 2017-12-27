Ольга Бузова на Рождество споет с Григорием Лепсом
Ольга Бузова намерена спеть с Григорием Лепсом на Рождество. Певица обнародовала ролик с совместной репетиции с исполнителем, под которым похвалила его творчество.
«Хочу поблагодарить организаторов за приглашение принять участие в концерте с Григорием Лепсом. Для меня будет большая честь выступать на одной сцене с такой известной и талантливой личностью, песни которой давно стали главными хитами российской эстрады. Хочу отметить, что мой коллега имеет отличный музыкальный вкус, ввиду чего для дуэта подобрал отличную композицию», - написала Бузова под видео в Instagram.
Всего за несколько часов пост набрал более полумиллиона просмотров и массу лайков. Поклонники отметили, что ожидали «современного тандема Бузовой», однако Лепс также стал отличной альтернативой. По словам фанатов, певица начала стремительно расти на эстраде, ввиду чего ее приглашают на громкие события и концерты.
В предыдущем посте Бузова опубликовала откровенное платье с большим вырезом, в котором она собирается встречать Новый год. Поклонники оценили наряд, оставив под фотографией более 50 тысяч лайков. Бузова написала, что приобрела его в одном из столичных бутиков.
«Хочу поблагодарить организаторов за приглашение принять участие в концерте с Григорием Лепсом. Для меня будет большая честь выступать на одной сцене с такой известной и талантливой личностью, песни которой давно стали главными хитами российской эстрады. Хочу отметить, что мой коллега имеет отличный музыкальный вкус, ввиду чего для дуэта подобрал отличную композицию», - написала Бузова под видео в Instagram.
Всего за несколько часов пост набрал более полумиллиона просмотров и массу лайков. Поклонники отметили, что ожидали «современного тандема Бузовой», однако Лепс также стал отличной альтернативой. По словам фанатов, певица начала стремительно расти на эстраде, ввиду чего ее приглашают на громкие события и концерты.
В предыдущем посте Бузова опубликовала откровенное платье с большим вырезом, в котором она собирается встречать Новый год. Поклонники оценили наряд, оставив под фотографией более 50 тысяч лайков. Бузова написала, что приобрела его в одном из столичных бутиков.
Автор: Махов Артем