Экс-солистка “Тату” Лена Катина показала идеальную фигуру
Ранее выступавшая в составе дуэта “Тату” Лена Катина похвасталась перед поклонниками своей идеальной фигурой. Соответствующий снимок обнародован в Instagram звезды.
Уже в течение нескольких лет Лена Катина проживает на территории США, где занимается развитием своей карьеры. Кроме того, пару лет назад экс-солистка “Тату” стала мамой, и длительное время избегала публичных выходов, поэтому у поклонников не имелось возможности нормально рассмотреть, насколько быстро Катиной удалось избавиться от последствий беременности в виде лишних килограммов. Так, на новом фото певица позирует перед камерой в обтягивающем наряде, очерчивающем все достоинства фигуры знаменитости. Отлично дополняют образ аксессуары, а также распущенные рыжие волосы артистки.
За короткий срок с момента публикации фото на странице Лены Катиной успело собрать более 10 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество положительных отзывов со стороны многочисленных фолловеров. Последние отметили, что бывшая участница “Тату” настоящая красавица.
Уже в течение нескольких лет Лена Катина проживает на территории США, где занимается развитием своей карьеры. Кроме того, пару лет назад экс-солистка “Тату” стала мамой, и длительное время избегала публичных выходов, поэтому у поклонников не имелось возможности нормально рассмотреть, насколько быстро Катиной удалось избавиться от последствий беременности в виде лишних килограммов. Так, на новом фото певица позирует перед камерой в обтягивающем наряде, очерчивающем все достоинства фигуры знаменитости. Отлично дополняют образ аксессуары, а также распущенные рыжие волосы артистки.
За короткий срок с момента публикации фото на странице Лены Катиной успело собрать более 10 тысяч отметок “Мне нравится”, а также множество положительных отзывов со стороны многочисленных фолловеров. Последние отметили, что бывшая участница “Тату” настоящая красавица.
Автор: Марина Вебер