Российский рынок LCV в ноябре занял 6 место среди стран Европы
Российский рынок LCV по итогам ноября занял 6 место среди стран Европы. В соответствии с информацией Европейской ассоциации производителей авто, продажи легкого коммерческого транспорта отметили рост на 3,2%, достигнув отметки в 180,55 тысячи единиц.
Лидером в числе государств Европы по объему реализации LCV грузоподъемностью до 3,5 т, как и ранее остаётся Франция. При этом сегмент включает 38,74 тысячи авто с показателем 8,5%. Второе место остается за Великобританией, у которой показатель продаж составил 26,48 тысячи реализованных с показателем падения в 11,1%, на третьей позиции находится Германия с показателем 26,27 тысячи единиц проданных авто, что на 6,2%.
Четвертую позицию продемонстрировала Италия с отметкой в 20,25 тысячи легких коммерческих автомобилей. Закрывает пятерку лидеров Испания с реализацией 18,2 тысячи авто. В России продажи LCV достигли показателя 10,47 тысячи единиц. Это соответствует приросту в 13,5%.
Лидером в числе государств Европы по объему реализации LCV грузоподъемностью до 3,5 т, как и ранее остаётся Франция. При этом сегмент включает 38,74 тысячи авто с показателем 8,5%. Второе место остается за Великобританией, у которой показатель продаж составил 26,48 тысячи реализованных с показателем падения в 11,1%, на третьей позиции находится Германия с показателем 26,27 тысячи единиц проданных авто, что на 6,2%.
Четвертую позицию продемонстрировала Италия с отметкой в 20,25 тысячи легких коммерческих автомобилей. Закрывает пятерку лидеров Испания с реализацией 18,2 тысячи авто. В России продажи LCV достигли показателя 10,47 тысячи единиц. Это соответствует приросту в 13,5%.
Автор: Валерий Антонов