Илон Маск пообещал выпустить Tesla-пикап в 2020 году
Глава SpaceX и Tesla пообещал подписчикам в 2020 году произвести и представить миру первый электрический Tesla-пикап. Информация появилась на официальной странице Илона Маска в микроблоге Twitter.
«Я вам обещаю, что пикап выйдет на рынок сразу после дебюта кроссовера Model Y. Я мечтаю об этом уже пять лет и все эти годы в голове прорабатываю инженерные детали и дизайнерские решения. Мне уже не терпится его построить», - написал Маск.
Ранее Илон Маск показал, как собирается Tesla Model 3.
«Я вам обещаю, что пикап выйдет на рынок сразу после дебюта кроссовера Model Y. Я мечтаю об этом уже пять лет и все эти годы в голове прорабатываю инженерные детали и дизайнерские решения. Мне уже не терпится его построить», - написал Маск.
Ранее Илон Маск показал, как собирается Tesla Model 3.
Автор: Джанабилова Татьяна П