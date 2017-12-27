Япония усилит систему наблюдения за вспышками на Солнце
Правительство Японии намерено усилить возможности по предсказанию вспышек на поверхности Солнца. Для этого планируется вывести на орбиту несколько новых спутников, соединенных в одну систему.
Ученые рассказали, что в настоящее время для предсказания вспышек используются только ранее полученные данные, которые могут не соответствовать действительности. В ходе опытов удалось разработать нескольких схем работы на орбите, дающих возможность пеленговать повышение температуры на поверхности светила.
Институт информационных и коммуникационных технологий начал разработку нескольких приборов, способных не только фиксировать изменения температурного режима, но и перемещение пятен на Солнце. Для того, чтобы прогнозировать потенциальные вспышки, специалисты будут сопоставлять все данные. Первые спутники в рамках программы будут запущены в начале следующего года, однако работать в одной системе они начнут только через год.
В 2003 году вспышка на Солнце вывела из строя японский прибор, что стало причиной отключения нескольких систем энергоснабжения в Швеции. Ученые изучили аномалию и определили ее структуру. Оказалось, что при резком повышении температуры высвобождается азот, приводящий к смещению магнитного поля в сторону Земли.
Ученые рассказали, что в настоящее время для предсказания вспышек используются только ранее полученные данные, которые могут не соответствовать действительности. В ходе опытов удалось разработать нескольких схем работы на орбите, дающих возможность пеленговать повышение температуры на поверхности светила.
Институт информационных и коммуникационных технологий начал разработку нескольких приборов, способных не только фиксировать изменения температурного режима, но и перемещение пятен на Солнце. Для того, чтобы прогнозировать потенциальные вспышки, специалисты будут сопоставлять все данные. Первые спутники в рамках программы будут запущены в начале следующего года, однако работать в одной системе они начнут только через год.
В 2003 году вспышка на Солнце вывела из строя японский прибор, что стало причиной отключения нескольких систем энергоснабжения в Швеции. Ученые изучили аномалию и определили ее структуру. Оказалось, что при резком повышении температуры высвобождается азот, приводящий к смещению магнитного поля в сторону Земли.
Автор: Махов Артем