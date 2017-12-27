В Ростове водитель на иномарке Nissan сбил пешехода
В Ростове водитель на иномарке Nissan сбил пешехода. ДТП произошло на улице Нансена приблизительно в 17:30.
Автомобиль марки Nissan не успел затормозить во время того, как пешеход, перебегающий дорогу в неположенном для этого месте. Отмечается, что травмы разной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.
Автомобиль марки Nissan не успел затормозить во время того, как пешеход, перебегающий дорогу в неположенном для этого месте. Отмечается, что травмы разной степени тяжести пострадавшего госпитализировали.
Автор: Валерий Антонов