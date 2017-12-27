Экс-звезда “Дома-2” Дарья Пынзарь встретит Новый год в красном
Известная по скандальному проекту “Дом-2” Дарья Пынзарь намеревается встречать Новый год в красном. О своих планах девушка рассказала поклонникам посредством страницы в Instagram.
В своем профиле Дарья Пынзарь написала, что время идет очень стремительно, и уже сейчас до Нового года осталось только четыре дня. Звезда “Дома-2” поинтересовалась у подписчиков, готовы ли они к празднованию, а также успели ли подобрать подарки для всех своих родных и близких. Сама теледива призналась, что еще не определилась с тем, кому и что подарит. Пока бывшая звезда реалити-шоу наверняка уверена только в том, что встречать наступление нового года она будет в красном наряде. Сопроводила пост Дарья Пынзарь анимированным изображением, где она позирует в одежде вышеупомянутого цвета, а в качестве фильтра добавлена шапка Деда Мороза.
Всего за час с момента публикации оценить пост звезды “Дома-2” успели более 20 тысяч пользователей, которые похвалили образ теледивы. Публика также отметила, что Дарья Пынзарь отлично смотрится в красном комбинезоне.
В своем профиле Дарья Пынзарь написала, что время идет очень стремительно, и уже сейчас до Нового года осталось только четыре дня. Звезда “Дома-2” поинтересовалась у подписчиков, готовы ли они к празднованию, а также успели ли подобрать подарки для всех своих родных и близких. Сама теледива призналась, что еще не определилась с тем, кому и что подарит. Пока бывшая звезда реалити-шоу наверняка уверена только в том, что встречать наступление нового года она будет в красном наряде. Сопроводила пост Дарья Пынзарь анимированным изображением, где она позирует в одежде вышеупомянутого цвета, а в качестве фильтра добавлена шапка Деда Мороза.
Всего за час с момента публикации оценить пост звезды “Дома-2” успели более 20 тысяч пользователей, которые похвалили образ теледивы. Публика также отметила, что Дарья Пынзарь отлично смотрится в красном комбинезоне.
Автор: Марина Вебер